Superenalotto, il Jackpot da 59,4 milioni centrato a Sassari lo scorso luglio sarà accreditato martedì

Caccia al vincitore terminata anche se il nome per una questione di privacy non è stato mai svelato. Il fortunato vincitore ha centrato la vincita con una schedina da soli 3 euro.Era il 7 luglio quando il fortunato vincitore ha centrato ildi euro grazie a una schedina da soli 3 euro.Dall'ufficio premi Sisal fanno sapere cheda 59.472.355,48 euro al fortunato giocatore, che il 17 luglio scorso aveva concluso le pratiche per l’incasso.La giocata è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Tabacchi RIV 45 in via Luna e Sole 11, aSecondo il regolamento di gioco, spiega agipronews, la somma viene accreditata il 91° giorno dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale.