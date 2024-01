Superenalotto, estrazione speciale: la nuova data, i numeri vincenti

di Redazione web

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, come cambiano le estrazioni con l'inizio del nuovo anno e della nuova settimana: venerdì 5 gennaio 2024 a partire dalle ore 20 sono stati estratti tutti i numeri vincenti in tempo reale. Proseguono, anche nel nuovo anno, l'estrazioni del venerdì introdotte nel 2023 per raccogliere e destinare fondi alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. La giornata di venerdì scorso è però stata riservata solo al Lotto e al 10eLotto.

Superenalotto, estrazione speciale

Nessuna estrazione per il Superenalotto venerdì scorso 5 gennaio, con la sestina vincente che tornerà la settimana prossima, lunedì 8 gennaio 2024, con un jackpot da 42 milioni di euro. Il Superenalotto sarà presente di venerdì a cominciare dalla prossima settimana. Questi i numeri vincenti. Domani, sabato dell'Epifania, non ci sono estrazioni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA