Lotteria Italia, vinti 5 milioni di euro a Milano: chi è il vincitore, festa al bar Valdagno di zona Baggio. «Quartiere in subbuglio»

Lotteria Italia, il primo premio vinto a Milano al bar Valdagno in zona Baggio. «La voce si è sparsa subito, il quartiere è completamente in subbuglio: tutti vogliono sapere chi è il vincitore». Luigi Stella, 58 anni, è il titolare del bar Valdagno in via delle Forze Armate, zona Baggio a Milano, dove è stato venduto il biglietto della lotteria da 5 milioni di euro. «Io l'ho saputo stamattina tramite un cliente. Non ci credevo, pensavo al solito scherzo.