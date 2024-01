Oroscopo 2024, le mete e i gusti (a tavola) più adatti per ogni segno zodiacale

di Redazione web

Il 2024 secondo i pianeti sarà un anno solido, all'insegna dei piaceri semplici come la gola, le tradizioni, le cose buone della vita. Tenendo la gratificazione del palato come fil rouge, l'Oroscopo del viaggiatore e l'Oroscopo del goloso si fondono in una carrellata di suggerimenti, tenendo conto della meta che possa assecondare ogni segno zodiacale a tavola.

L'Oroscopo

Via libera quindi a piatti tipici, materie prime, località e strutture alberghiere, da prendere come riferimento nello scegliere una meta per il 2024.

Ariete

Ariete: viva la libertà e la semplicità, anche a tavola. Segno esplosivo, sanguigno e fumantino, ama la cucina e le maniere con pochi fronzoli, schiette, saporite e easy. Il barbecue incontra i suoi gusti sia dal punto di vista gastronomico che come stile di vita. All'Antico Podere San Francesco troverà tanto verde, uliveti e libertà, essendo immerso in un parco a pochi km dal mare livornese, sulla Costa degli Etruschi. Dispone di 34 appartamenti di diversa tipologia, alcuni con piccolo giardino privato, fra cui una Bubble Suite. La struttura dà in dotazione un barbecue da poter utilizzare liberamente, insieme alle griglie. L'ospite si deve procurare la carbonella e l'ottimo pesce o carne del territorio. Materie prime eccellenti e massima libertà: ecco come fare felice un Ariete e farlo sentire in vacanza.

Toro

Toro: solidità di sapori e certezze. Segno concreto, affidabile, tradizionalista, dai gusti semplici, forti e robusti: Per gratificare questo segno il massimo è offrirgli una Fiorentina a regola d'arte e dell'ottimo vino rosso. I solidi e avvolgenti sapori toscani. Il Toro non ama le sorprese, preferisce godersi le certezze, la qualità e l'affidabilità delle scelte. In questo senso la sua meta ideale è una dimora d'epoca del centro di Firenze: centralissimo 4 stelle ubicato tra il Duomo e Ponte Vecchio, caratterizzato dallo charme del palazzo rinascimentale, ristrutturato con sobrietà e rispetto delle tradizioni: l'Hotel Calzaiuoli farà sentire il Toro come a casa propria, coccolato e rassicurato.





Gemelli

Gemelli: la curiosità fatta persona. Il Gemelli è un segno più curioso e sempre desideroso di farsi sorprendere. La cucina stellata del Brunelleschi Hotel incontrerà i suoi gusti: al Ristorante Santa Elisabetta, 2 stelle Michelin, potrà degustare un dinamico sincretismo fra tradizione toscana e campana. Lo chef Rocco De Santis fonde con estro e disinvoltura i capisaldi della cucina locale a quelli della sua infanzia, dando vita ad una carta che fa voli pindarici con disinvoltura ed eleganza. Anche l'albergo saprà stupire: il Brunelleschi è un raffinato boutique hotel che ingloba una torre bizantina, una chiesa medievale e una torre di origine toscana.

Cancro

Cancro: al lume di candela è tutto più buono. Per il languido Cancro l'atmosfera è importante quanto la cucina: romanticismo e intimità non sono da trascurare per il successo di una cena e ancor di più di un viaggio. All'Hotel Villa Fiesole troverà il contesto e la cucina ideali: si tratta di una meravigliosa villa ottocentesca immersa nel verde delle colline fiorentine con 32 stanze, una piscina, una terrazza panoramica e un ristorante esclusivo dal quale ammirare la città di Firenze e le verdi colline che la circondano. Materiali pregiati, ambienti curati, mise en place elegante, ingredienti e sapori del territorio attentamente lavorati per dar vita ad un percorso sensoriale.

Leone

Leone: capriccioso ed esigente. Il Leone per indole cerca sempre il meglio, l'eccellenza. Vuole tutto e lo vuole al top. La cosa migliore per lui, quando si viaggia e quando deve scegliere cosa mangiare, è avere la più ampia possibilità di scelta geografica, in modo da poter seguire anche le stagioni e scegliere il meglio in quel momento. Space Hotels, gruppo alberghiero con 50 alberghi indipendenti da 3 a 5 stelle in 30 tra le più belle destinazioni italiane, offre questa varietà. Nel periodo natalizio il viaggiatore del segno del Leone potrà scegliere Milano per andare a caccia dei migliori Panettoni d'autore, o Verona per i Pandori, nel periodo di Pasqua Torino per il cioccolato più pregiato, Napoli per le sfogliatelle, Catania per le paste di mandorla, e infinite altre città e specialità gastronomiche.

Vergine

Vergine: salutista e contemplativo. Il segno salutista dello zodiaco è la Vergine: quando viaggia la Vergine cerca di rilassarsi, di rigenerarsi, e di far entrare in sintonia mente e corpo.

Bilancia

Bilancia: il segno esteta sempre alla ricerca di bellezza e eleganza. Per la Bilancia, sempre alla ricerca della bellezza, in ogni aspetto e anche nel piatto, l'Eitch Borromini di Roma è la meta giusta. Dimora storica affacciata su Piazza Navona, offre lo charme senza tempo del palazzo nobiliare e un ristorante panoramico gourmet che si affaccia sull'iconica piazza. Il ristorante Terrazza Borromini propone i classici della cucina romana rivisitati e alleggeriti e si sviluppa nelle sale che si affacciano su Piazza Navona, impreziosite dagli affreschi del Bernini: tanta bellezza saprà conquistare il segno più esteta dello zodiaco. Nei mesi estivi, il servizio è esteso alla terrazza incastonata tra il campanile e la magnifica cupola di Sant'Agnese.



Scorpione

Scorpione: incostante e desideroso di cambiare. Segno impulsivo, complicato, volubile, ama cambiare idea, scenario, e anche cucina. Quando va in vacanza l'ideale è avere sempre a portata di mano molteplici opzioni, per scegliere all'ultimo e cambiare ogni giorno. Al Park Hotel Marinetta, situato sul mare a Marina di Bibbona, nella splendida Costa degli Etruschi, ci sono ben 3 ristoranti di tipologia diversa. Un innovativo viaggio fra i sapori: gli ospiti potranno gustare piatti gourmet a colazione, pranzo o cena in uno dei tre ristoranti dell'hotel (Ombra della Sera, Anfora di Baratti, Granace) dove assaporare la magica combinazione di prodotti a Km zero, cucinati dallo chef Daniele Arzilli secondo la tradizione toscana, rivisitata con un pizzico di creatività.

Sagittario

Sagittario: anticonformismo e impegno ambientale. E per il segno zodiacale che è l'anticonformista per eccellenza, quello che cerca sempre nuovi confini e nuove esperienza, anche culinarie, insofferente alle tradizioni, alle abitudini, al noto….il consiglio è senz'altro andare alle Maldive, con Atmosphere Core, ed immergersi in aromi e sapori esotici e inconsueti. Le Maldive sono una meta molto interessante anche dal punto di vista culinario, non solo da quello ambientale e faunistico. Particolarmente interessante da scoprire è il ristorante vegetariano «Just Veg» del resort Atmosphere Kanifushi, primo ristorante vegetariano di alta cucina delle Maldive, il cui menù è curato dallo chef Fabrizio Marino, che rispetta la natura andando a braccetto con i temi di sostenibilità e conservazione dell'ambiente.

Capricorno

Capricorno: esigente e raffinato. Il Capricorno è un segno molto esigente: perfezionista e stakanovista, quando smette di lavorare e si ritaglia momenti di piacere a tavola e in viaggio, vuole il meglio. Lo storico Hotel Santa Caterina, 5 stelle lusso è una cornice da sogno saprà conquistarlo e avvolgerlo nella fragranza dei suoi giardini di limoni, che ha anche proprietà rilassanti. La magia del profumo di limone e la raffinata perfezione che caratterizza tutta la struttura, proseguono anche a tavola: al Ristornate Glicine, 1 stella Michelin, uno dei cavalli di battaglia dello chef Giuseppe Stanzione, sono gli Spaghettini al Limone Sfusato di Amalfi e il Soufflé al Limone con Gelato agli Agrumi.

Acquario

Acquario: curioso e viaggiatore. Questo segno zodiacale vuole provare sempre cose nuove, adora viaggiare, esplorare, per l'Acquario ci vuole una meta straniera, perché ama sperimentare nuovi piatti e profumi. Lisbona è una meta capace di gratificare i palati curiosi con la sua varietà: bacalhau, arroz de marisco, pasteis de nata, fino al liquore locale a base di amarena, la Ginjinha. Per il soggiorno, con Heritage Hotels c'è l'imbarazzo della scelta: sono 5 alberghi di charme situati in punti differenti del centro storico della capitale portoghese. Tutti garantiscono le più moderne comodità e un'eleganza senza tempo.

Pesci

Pesci: romantici e delicati. Delicati d'animo e nei gusti, i Pesci amano sapori ed atmosfere rarefatte. Al Grand Hotel Palatino di Roma, albergo 4 stelle situato nel quartiere Monti a ridosso dell'ampia zona archeologica che include Colosseo e Fori imperiali, viene proposta una cucina prevalentemente di mare. Qui l'atmosfera senza tempo della Roma antica va a braccetto con proposte culinarie semplici ed eleganti. Lo chef Giuseppe Mulargia al Ristorante Le Spighe presenta un menu à la carte e menù degustazione ispirato al litorale romano.

