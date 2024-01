Lotteria Italia, premi dimenticati per oltre 31 milioni di euro

Mancano solo due giorni all’estrazione della Lotteria Italia. Una tradizione che resiste dal 1957 e che in questa edizione fa segnare un aumento delle vendite dei biglietti pari al 10%. Eppure, non sono mancati gli "smemorati" che non hanno riscosso la somma in denaro. L'estrazione andrà in onda sabato 6 gennaio su Rai 1 durante la trasmissione "Affari Tuoi" condotta da Amadeus.

