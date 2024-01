Lotteria Italia, i cinque biglietti vincenti: primo premio da 5 milioni a Milano

di Redazione web

Amadeus ha condotto la puntata speciale di Affari Tuoi collegata con la Lotteria Italia. Infatti, oggi sabato 6 gennaio, si conclude il viaggio dei fortunati biglietti che regaleranno milioni ai fortunati. Il conduttore ha estratto i cinque biglietti vincenti di prima categoria appena dopo le 23.30, al termine della puntata.

I biglietti vincenti

Amadeus, al termine del gioco con gli ospiti noti tra cui Lillo e Francesco Paolantoni, ha cominciato a estrarre dalle varie cassette i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie F 306831 venduto a Milano. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie M 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno.

Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie I 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando C 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando N 454262 venduto a Montescudo Monte Colombo, in provincia di Rimini.

