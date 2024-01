Estrazioni Lotto e 10eLotto di venerdì 5 gennaio 2024: i numeri vincenti

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi, venerdì 5 gennaio 2024: su Leggo.it in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti in tempo reale. Proseguono, anche nel nuovo anno, l'estrazioni del venerdì introdotte nel 2023 per raccogliere e destinare fondi alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. La giornata di oggi è però riservata solo al Lotto e al 10eLotto. Nessuna estrazione per il Superenalotto, con la sestina vincente che tornerà la settimana prossima, lunedì 8 gennaio 2024, con un jackpot da 42 milioni di euro. Il Superenalotto sarà presente di venerdì a cominciare dalla prossima settimana. Questi i numeri vincenti.

