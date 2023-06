Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 giugno

Il weekend è ormai alle porte e la domanda è sempre la stessa: cosa fare a Roma sabato 24 giugno e domenica 25 giugno 2023? Sono tanti gli eventi e gli appuntamenti da non perdere nella Città Eterna dove chiunque, grandi e piccoli, può scegliere il preferito.

Il Lazio che cresce: pil in aumento del 3,7%, più turismo ed edilizia

TheBorderline, il neuropsichiatra: «Giovani hanno bisogno dei like per esistere, vivono in un mondo parallelo fatto di apparenza»

Roma, cosa fare sabato 24 e domenica 25

Musei, visite, passeggiate e tanto altro. La Capitale non smette mai di stupire ed ogni giorno non perde occasione di sorprendere i romani e tutti i turisti che giungono in una delle città più belle e ricche di storia, cultura e tradizione.

In questo fine settimana sono cinque gli appuntamenti da seguire assolutamente: visita ai Musei Vaticani, Baccalà day, 30 anni di Jurassic Park a Cinecittà, Arena casa del Cinema, visita a Torre Moresca a Villa Torlonia. A voi la scelta!

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: — Festa di San Giovanni, sai perché viene definita la Notte delle Streghe

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA