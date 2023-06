Il Lazio che cresce: pil in aumento del 3,7%, più turismo ed edilizia

di Lorena Loiacono

Turismo ed edilizia, così Roma fa da traino all’intera regione per sostenere la ripresa dell’economia. A tracciare una fotografia dello stato di salute del Lazio è il rapporto della Banca d’Italia da cui emerge che nel 2022 il Pil è cresciuto del 3,7% grazie alla presenze turistiche e al settore delle costruzioni.

TURISMO RECORD I flussi turistici si sono intensificati, anche nel primo quadrimestre del 2023, addirittura superando i livelli pre-pandemia relativi al 2019: Cresce il turismo interno con un 4,3% in più di italiani. Gli stranieri fanno segnare un +1%: sono tornati anche i turisti americani che rappresentano il 23% degli stranieri a Roma, e quelli del sud-est asiatico. La spesa dei viaggiatori stranieri è cresciuta dal 10 al 13,5% del totale nazionale.

SUPERBONUS Gli incentivi fiscali con il superbonus da 4,2 miliardi di euro, pari al 9% del totale nazionale, hanno dato una forte spinta alle costruzioni. La stessa linfa che ora dovrebbe arrivare dalle risorse del Pnrr e da quelle destinate ai grandi eventi come il Giubileo e, nel caso Roma riuscisse ad aggiudicarselo, anche dall’Expo. «C’è stata un’attività economica effervescente - ha spiegato Antonio Cinque, il direttore della sede di Roma della Banca d’Italia - sebbene inferiore al 2021 ma abbiamo ripreso i valori pre Covid e l’economia ha reagito bene anche se resta grande incertezza. Il Pnrr avvantaggerà la regione con flussi totali di risorse assegnate per gli enti pubblici e le aziende partecipate di 10 miliardi di euro».

INDIETRO SUL PNRR Dieci miliardi di euro vale a dire ben il 9% del totale nazionale. Ma gli enti territoriali hanno bandito gare e stipulato contratti solo per 1,4miliardi di euro, pari al 26% delle risorse assegnate. In questo i comuni laziali sono al di sotto dei comuni italiani.

PIU’ LAVORO L’occupazione nel Lazio è cresciuta del 2,4%, in linea con la media nazionale, soprattutto nei settori dei servizi e delle costruzioni, recuperando quasi i livelli del 2019. È inoltre aumentata l’occupazione a tempo indeterminato, con un calo del tasso di disoccupazione.

FAMIGLIE IN AFFANNO Tra i punti di debolezza, segnalati dal rapporto, si registra il calo del potere di acquisto delle famiglie che perdono lo 0,6% nonostante l’aumento del reddito nominale.

INTERVISTA ALL'ASSESSORE ONORATO

Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda, Roma come è riuscita a recuperare così tanto?

«Abbiamo finalmente riportato a Roma, come è giusto che sia per la Capitale d’Italia, i grandi eventi internazionali dello sport, della cultura, dei concerti live e della moda. Restituendo certezze nei tempi e nelle procedure agli organizzatori che vogliono di investire. Con il cartellone annuale Roma Live per la prima volta quest’anno abbiamo messo a disposizione dei turisti e degli operatori uno strumento digitale unico e in continuo aggiornamento dove trovare oltre 1000 grandi appuntamenti che si tengono in città e ciascuno dei quali vale un viaggio a Roma. Siamo passati da una promozione turistica improvvisata a un approccio scientifico».

L’aumento maggiore riguarda gli italiani, arrivano anche gli stranieri?

«Il turismo interno esprime numeri importanti e l’incremento del 4% è significativo. Con la riapertura dei voli sono tornati anche gli stranieri. Il 55% degli arrivi viene dall’estero: gli americani sono i più numerosi con il 12,10%, seguiti dagli inglesi con il 9,52%, gli spagnoli con il 7,27%, francesi con il 6,74% e tedeschi con il 6,01%. Tornano grazie alla riapertura delle rotte con l’Oriente anche i turisti dalla Cina con il 2,8% e dalla Corea del Sud con il 2,4%».

Quali sono ora gli eventi più attesi?

«Solo nei prossimi 10 giorni avremo più di 120mila ragazze e ragazzi in tre serate in piazza del Popolo con i concerti gratuiti del Summer Hits, lo show all’Olimpico di Vasco Rossi e i mondiali di Skate all’ombra del Colosseo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA