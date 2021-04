Roma, Virginia Raggi alla ragazza-coraggio a cui hanno bruciato l'auto: «Sei un esempio e non sei sola»

La Sindaca di Roma Virginia Raggi - con un post su Facebook - ha voluto ringraziare la ragazzo-coraggio di 20 anni che l'altro giorno a Centocelle ha sventato un furto in un negozio, vedendosi poi - per vendetta - bruciare la propria macchina da quegli stessi malviventi che aveva messo in fuga. Una vicenda documentata da Leggo, che proprio oggi primo aprile ha intervistato questa coraggiosa ragazza romana.

Leggi anche > Roma, parla la ragazza-coraggio: «Quei banditi hanno incendiato per vendetta la mia auto, ho paura ma rifarei tutto»

Virginia Raggi mostrando l'articolo di Leggo, scrive: «A questa giovane ragazza coraggiosa voglio dire grazie. Grazie perché il modo in cui ha agito deve essere preso a esempio. Perché chi denuncia, lo voglio sottolineare, non perde mai. Le sono vicina». Poi aggiunge: «Alla ragazza coraggiosa voglio dire un’altra cosa: non sei sola. Chi denuncia, chi si mette dalla parte della legalità, troverà sempre il mio sostegno e quello di tutti i cittadini onesti».

Leggi anche > Roma, ragazza di 20 anni sventa un furto in un negozio, ma i tre malviventi si vendicano e le incendiano l'auto

Belli e toccanti i commenti sotto il post della Sindaca: sono tanti i cittadini romani che chiedono di aprire una sottoscrizione per aiutare la ragazza-coraggio a comprare una nuova auto.

«Signora Sindaca può attivare una raccolta fondi per l'acquisto di una nuova auto? Sono sicura che in breve tempo raggiungiamo l'obiettivo!» scrive Luisa, ein tanti rispondono positivamente "Io ci sono", "Ci sono anche io". «Potrebbe partire una raccolta fondi per ricomprarle una nuova auto e pagarle anche l’assicurazione contro l’incendio, furto ed atti vandalici.. sono sicuro che tutte le persone per bene sarebbero ben contente di contribuire» aggiunge Michele. La gara di solidarietà è già partita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA