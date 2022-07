Vespa orientalis, rimosso un nido a Roma: è allarme. Aggressiva e velenosa: «Attirata dai rifiuti»

La vespa orientalis è arrivata a Roma. La fauna della Capitale sta ampliando i suoi orizzonti. Con topi e cinghiali ormai all'ordine del giorno, dopo la tartaruga azzannatrice è stata censita un'altra specie "aliena". A scoprirla sul balcone di casa in zona Monteverde, una signora che tornando dalle vacanze ha deciso di contattare Andrea Lunerti, etologo e zoofilo naturalista. L'esperto ha riconosciuto l'animale, e ha osservato che a Roma non veniva segnalato da settant'anni e non era mai stato censito.

Stati Uniti: donna spaventa un orso in campeggio, l'animale torna più tardi e la sbrana

Vespa orientalis

«L'impianto dell'allarme non era stato chiuso bene da chi ha effettuato il lavoro e così le vespe sono entrate dentro - spiega l'esperto a Repubblica -. Rispetto alle vespe comuni hanno una capacità di pungere superiore, se molestate, e sono più a rischio anziani e bambini, e coltivazioni. Segnalata a Roma negli anni '50, ma mai censita prima d'ora». Animale attirato dalla spazzatura? «Questa vespa, secondo la mia esperienza, è solita nutrirsi di rifiuti organici e in putrefazione come un avanzo di carne. E come cinghiali o topi anche la Orientalis può essere attirata dall'immondizia», aggiunge Lunerti.

Calabrone lo punge, imprenditore vinicolo muore a 53 anni: non è riuscito a raggiungere il kit salvavita https://t.co/kjhbRFcLDI — Leggo (@leggoit) July 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA