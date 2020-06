Sputo del nocciolo di ciliegia a Celleno, il record di 22,80 metri resta imbattuto

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal piccolo comune diin Provincia di Viterbo, a un'ora d'auto da Roma, che cercava il campione internazionale di "" per superare ilmetri raggiunto nel 2018 da Mauro Chiavarino e i 16,40 metri raggiunti nel 2019 da Flavio Pizzo nell'ambito della sagra della ciliegia locale. Rimane imbattuto il recordo di Mauro Chiavarino di 22,80 metri, mente il record del 2020 è di Gianpaolo Taschini che ha raggiunto 'solamente' i 12,9 metri.Nel piccolo comune di Celleno in Provincia di Viterbo si è cercato il successivo campione italiano o internazionale che sabato 13 giugno ha cercato di battere il record di "Sputo al nocciolo della ciliegia" oltre il record di 22,80 metri del 2018. L'evento si è tenuto nella locale Festa delle cilegie - in formato minore quest'anno nel pieno rispetto delle norme anti-covid - tra il weekend di sabato 13 giugno e domenica 14 giugno e il weekend successivo.Il nuovo record del 2020 è di 12,9 metri detenuto dal lancio di Gianpaolo Taschini raggiunto sabato mattina, rimanendo quindi imbattuto il record massimo del campione Mauro Chiavarino con i suoi storici 22,80 metri raggiunti nell'edizione 2018 del campionato.