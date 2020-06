Salvini mangia le ciliegie mentre Zaia parla dell'inchiesta sui bambini morti in ospedale, il video che divide

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 12:50

che hi e. Sta facendo il giro del web il video che mostra il leader della Lega partecipare a un'incontro in cui si parla del batterio killer in un reparto pediatrico a Verona che ha causato tre vittime e ha lasciato danni gravissimi e irreversibili ad altri neonati.Durante l'incontro prende la parola il governatore del Veneto Luca Zaia per una conferenza stampa in cui si affrontava il delicato tema della chiusura del punto nascite dell'ospedale di Borgo Trento dopo il proliferare del batterio. Il presidente affonta il tema caldo, che ha scosso tutta la Regione e sul quale è in atto un'inchiesta, in tutto questo Salvini sembra distratto.Davanti all'ex vice premier c'è un grande piatto di ciliegie che inizia a mangiare con ingordigia, una scena che non è piaciuta a molti e che è stata vista come una mancanza di rispetto nei confronti delle piccole vittime. Dato il tema drammatico, a molti è sembrato impensabile che si potesse mantenere tanto distacco, proprio mentre Zaia parlava del dolore incolmabile di famiglie distrutte.Il leader della Lega ha replicato dicendo che quanto accaduto è surreale: «Vuol dire che siamo alla frutta», ha detto nel corso di una conferenza stampa a Vicenza.