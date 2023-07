Semafori intelligenti a Roma, che fine hanno fatto? Ecco perché non li troveremo sulle strade

Si è parlato a lungo dei semafori intelligenti di Google che dovevano essere installati nelle strade della Capitale per decongestionare il traffico. Traffico che a Roma ha sempre rappresentato un problema per i romani e per le istituzioni.

L’accordo iniziale prevedeva proprio l'aiuto di Google alla città di Roma nella decongestione del traffico, attraverso l'impianto di nuovi semafori intelligenti. Ma il progetto non è andato secondo i piani.

Semafori "intelligenti" a Roma

La situazione adesso è in stallo e la chiusura dell'accordo sembra sempre più lontana. Sono molti gli snodi del traffico di Roma che necessiterebbero di una regolazione migliore. Ad ogni modo, per il momento i semafori intelligenti di Google non approderanno nella capitale.

