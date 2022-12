Roma, autobus perde carburante a Piazza Venezia, i vigili circoscrivono l'area con i monopattini

L'autobus dell'Atac perde carburante e rende i sampietrini ancor più scivolosi. Il rischio per biciclette, motorini e pedoni è altissimo E i vigili che fanno? Circoscrivono l'area con il loro immancabile nastro di plastica gialla. Ma siccome non sanno dove legarlo prendono tre monopattini in sharing li mettono in mezzo a piazza Venezia e li usano come paletti.

Ecco la sintesi perfetta di Roma, capitale d'Italia. Se riesci a sopravvivere qui, poi puoi vivere benissimo ovunque. Perché in questa città, bellissima e unica, è un po' come partecipare a quei tremendi giochi che si vedono in televisione dove un poveraccio deve correre per raggiungere il traguardo mentre gli altri gli sparano contro di tutto per cercare di farlo cadere.



Così stamattina nella centralissima piazza Venezia, dove il sindaco dovrebbe farsi vanto del suo albero di Natale moderno e green illuminato con i pannelli fotovoltaici, succede tutto quello che non dovrebbe succedere. Un mix di inefficienza, degrado, sciatteria che si fa fatica a crederci.

La cronaca



Ecco la cronaca. Nuda e cruda. Quasi incredibile. Sono da poco trascorse le 11 di giovedì 15 dicembre 2022. Piazza Venezia, nodo nevralgico del traffico cittadino, dei flussi di turisti e punto di passaggio di qualsiasi visita di Stato di ambasciatori e consoli di tutto il mondo è il consueto caos. A peggiorare le cose la pioggia, che si sa a Roma è un amplificatore di ingorghi all'ennesima potenza. Fin qui, però tutto normale: normale per Roma, s'intende.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 23:48

