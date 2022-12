Incidente al Muro Torto: perde controllo della moto, muore 30enne

Incidente mortale in viale del Muro Torto, all'altezza di via del Galoppatoio, in direzione piazzale Flaminio, a Roma. A perdere la vita un uomo di 30 anni, italiano. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.

L'incidente è avvenuto nella notte

Il fatto è avvenuto intorno all'una di notte, quando l'uomo, a bordo di una moto Bmw, è deceduto a seguito dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo III nomentano della polizia di Roma Capitale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli, ma le indagini sono tuttora in corso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 16:36

