Scontri a La Sapienza: la polizia carica gli studenti che manifestano contro il convegno di Azione Universitaria

Tensioni e scontri questa mattina all'Università La Sapienza di Roma dove un gruppo di studenti di sinistra hanno tentato un blitz nella facoltà di Scienze Politiche dove si stava svolgendo un convegno organizzato da Azione Universitaria a cui partecipavano alcuni esponenti di Fratelli d'Italia e Capezzone.

La polizia, come si vede nei video che sono diventati virali online, ha respinto gli studenti che tentavano l'ingresso alla facoltà di scienze politiche impedendo lo scontro con il gruppo di «Azione universitaria».

Scontri a La Sapienza, a Roma: la polizia carica gli studenti

Scontro tra due cortei e l'intervento della polizia

Lo scontro è avvenuto davanti alla sede della facoltà di scienze politiche. Al momento del lancio di alcuni fumogeni rossi, e quando gli studenti dei collettivi esponendo uno striscione hanno tentato di forzare il blocco della polizia ed entrare nell'aula dove si stava svolgendo l'evento di Azione Universitaria. In quel momento sono partiti gli scontri con gli agenti in assetto antisommossa.

Gli scontri, di lieve entità, sono durati circa 5 minuti, successivamente gli studenti di sinistra - alcune centinaia - hanno avviato un corteo che dall'interno dell'università si è spostato su piazzale Aldo Moro. «Fuori i fascisti dalla Sapienza, antifascismo e anticapitalismo», è il testo di uno degli striscioni bianchi, con scritte rosse e nere, che apre il corteo. Alcuni stanno riferendo di aver riportato contusioni e lesioni durante la collutazione.

Uno studente identificato

Uno dei partecipanti della manifestazione è stato identificato dalle forze dell'ordine in quanto brandiva un'asta contro gli agenti. La sua posizione è al vaglio della polizia.

La rettrice Polimeni condanna le violenze

«L'Università deve essere un luogo in cui si studia, si cresce, in cui bisogna incontrarsi e confrontarsi, ma non scontrarsi fisicamente. Condanniamo ogni forma di violenza e garantiamo, ad ogni individuo che agisca secondo i Principi costituzionali, il diritto a manifestare liberamente le proprie opinioni nel rispetto della pluralità delle idee». Così la rettrice dell'Università La Sapienza Antonella Polimeni in merito ai momenti di tensione oggi nell'Ateneo romano.

L'ateneo fa presente che l'associazione studentesca Azione Universitaria ha organizzato un convegno regolarmente autorizzato, «come quotidianamente avviene ad opera di tante altre associazioni studentesche, con la partecipazione di docenti e di alcuni esponenti politici e giornalisti». «Vista la particolare veemenza delle proteste di un gruppo di persone intenzionate ad entrare in aula per interrompere il convegno - fa sapere ancora La Sapienza - il Dirigente del servizio predisposto dalla Questura di Roma, a cui spetta la tutela dell'ordine pubblico, ha deciso di intervenire per garantire la sicurezza collettiva».

