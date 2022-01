Sabaudia, aereo ultraleggero precipita vicino alle abitazioni: morto il pilota

Un velivolo ultraleggero è precipitato a Sabaudia, in località Bella Farnia, e il pilota è morto nello schianto. Secondo le prime informazioni il velivolo si era alzato dal vicino campo volo sulla Litoranea ma non è dato sapere se fosse appena decollato o stesse rientrando alla base. Sono intervenuti i soccorritori ma non c'era già più nulla da fare.

Al momento non vengono fornite ulteriori informazioni sulla tragedia.

Il veivolo dopo lo l'incidente

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Gennaio 2022, 14:45

