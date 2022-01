Antonella, investita e uccisa da un'auto: si è costituito il pirata della strada. È un 27enne

Una donna di 57 anni, Antonella Negro, è morta questa mattina sulla Regionale 443 Rovigo-Adria, nel tratto che attraversa il territorio di Villadose: Antonella è stata investita e uccisa da un mezzo che non si è fermato a prestare soccorso. L'impatto è avvenuto a poche decine di metri dall'incrocio con la strada che conduce alla zona industriale villadosana, verso Adria, scrive oggi il quotidiano Il Gazzettino.

La donna era uscita poco prima da casa per una passeggiata e stava camminando lungo la corsia in direzione Adria quando è stata mortalmente colpita. Poco dopo le 16, scrive ancora Il Gazzettino, si è costituito il pirata: è un 27enne di Adria, autotrasportatore e incensurato, che guidava un furgone Volkswagen Caddy. Il giovane, in stato di choc, ha probabilmente travolto la donna a causa della nebbia: incerto su quanto fosse accaduto, appena tornato a casa ha contattato il suo datore di lavoro e un legale, per poi costituirsi.

