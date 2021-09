Roma, vandalizzato il murales sulla Resistenza: la denuncia del sindaco di Guidonia

Un murales dedicato alla Resistenza, realizzato sulla facciata di una scuola, è stato vandalizzato in provincia di Roma. Succede a Colleverde, frazione di Guidonia: a denunciare l'accaduto è il sindaco, Michel Barbet.

Leggi anche > Roma, la “droga dello stupro” ora arriva in monopattino. Gli ordini? In codice sui social. Sei arresti, convolti anche medici

«Condanniamo con fermezza questo atto vandalico, rivolto a deturpare l’opera ed il lavoro di un’artista che ha voluto dedicare il proprio tempo per rendere più bello un luogo frequentato dai nostri bambini. Certamente non è stato d’aiuto il clima che una parte della politica ha creato intorno alla realizzazione dei murales che, soltanto per mera propaganda, ha voluto denigrare il lavoro degli artisti» - ha denunciato il sindaco di Guidonia - «Non ci facciamo certamente intimorire da tutto questo e continueremo comunque ad incentivare l’arte e la bellezza come motore per la crescita cultura della nostra Città. Si tratta di un atto vandalico che non può e non deve restare impunito, stiamo già provvedendo a sporgere denuncia contro ignoti per l’accaduto alle autorità competenti, al fine di trovare i responsabili del vile gesto, e ci adopereremo per ripristinare il murale».

«Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alla comunità di Guidonia Montecelio, scenario in queste ore dell'episodio vandalico che ha deturpato uno dei murales dedicati alla Resistenza nazifascista ritratto sulla scuola di quartiere in località Colleverde. L'opera, finanziata dalla Regione con il progetto 'Resistart', ha un valore identitario per la nostra memoria storica e questo gesto, lungi dal cancellarla, non può che rafforzarla e motivare ancora di più quanti l'hanno voluta. Per questo come Regione Lazio riconfermiamo il nostro impegno accanto al Comune per il suo ripristino», dichiarano in una nota congiunta il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, e Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA