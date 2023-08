Roma, tenta di investire con lo scooter don Coluccia durante la marcia per la legalità: fermato da agente della scorta

di Redazione web

Hanno cercato di aggredire don Antonio Coluccia, il prete che combatte lo spaccio a Tor Bella Monaca a Roma.

Un uomo ha prima affiancato in sella a uno scooter don Coluccia e poi, dopo averlo riconosciuto, ha tentato di investirlo colpendo però un agente della scorta.

Roma, tenta di investire don Coluccia

Il poliziotto ha quindi esploso un colpo di pistola e ha ferito l'aggressore all'avambraccio.

È successo questo pomeriggio verso le 17 in via dell'Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, mentre era in corso una marcia per la legalità con don Coluccia, il «prete coraggio» impegnato da 25 anni contro la criminalità organizzata e lo spaccio di droga.

L'aggressore, al termine di una colluttazione, è stato fermato ed è stato trasportato all'ospedale Casilino insieme all'agente ferito. È un bielorusso di 28 anni, secondo quanto apprende Adnkronos, l'uomo fermato oggi pomeriggio per aver tentato di investire con uno scooterone don Coluccia a Tor Bella Monaca. Ferito a un avambraccio dai proiettili esplosi dai poliziotti, entrambi ricoverati in codice rosso, è stato portato anche lui al policlinico Casilino non in gravi condizioni.

La telefonata del ministro Piantedosi

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha telefonato a don Coluccia. Il prete antispaccio si è salvato solo grazie all'intervento di un agente della scorta, travolto dalla moto e fermato dai poliziotti intervenuti in ausilio.

Per sincerarsi delle condizioni dell'agente, ora ricoverato al Policlinico Casilino con vari traumi in tutto il corpo, Piantedosi ha chiamato anche il capo della Polizia Pisani.

Anche il sindaco Roberto Gualtieri ha telefonato al sacerdote: «L'ho chiamato - ha spiegato - per esprimergli la vicinanza di tutta Roma e augurare pronta guarigione all'agente di scorta ferito. Violenza e mafie vanno contrastate con ogni mezzo». Parole di sostegno dal leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a «un uomo di Chiesa che combatte ogni tipo di droga per salvare ragazze e ragazzi.

