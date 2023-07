Roma, blitz anti degrado al Casilino: scattano gli arresti per droga. E i residenti applaudono la polizia

Un altro importante blitz contro il degrado e contro l'illegalità a Roma. Dopo quelli di Termini, San Basilio, Quarticciolo e nelle altre zone, ieri pomeriggio è scattato al Casilino. Obiettivo della questura di Roma e del VI distretto di polizia, che ha coordinato le fasi preparatorie e quelle operative, è quello di ristabilire la legalità e il decoro urbano in quelle aree dove il connubio criminalità/degrado sono sue facce della stessa medaglia. Non solo le piazze di spaccio, sono state sorvegliate speciali, ma anche i parchi pubblici dove le erbacce avevano completamente coperto tutti i giochi per i bambini e ormai ne avevano reso impossibile l'utilizzo.

Oltre agli agenti del distretto con la dirigente Stefania D'Andrea, che ha diretto le operazioni, c'erano i poliziotti della stradale, del reparto prevenzione crimine, la Polizia Roma Capitale del gruppo Torri e gli agenti in tenuta antisommossa del reparto mobile che hanno garantito il buon andamento dell'ordine pubblico. Mentre la polizia controllava persone e autoveicoli che venivano fermati ai posti di controllo, gli operatori ecologici dell'Ama, il giardinieri del servizio per il verde pubblico del VI Municipio e insieme ai tecnici dell'Acea dell' AReti, ripristinavano il decoro.

Durante gli interventi sono state riparate fontanelle, installate lampadine nuove sui lampioni, e raccolte tonnellate d'immondizia dall'Ama. Il presidente nel VI Municipio Nicola Franco, che ha seguito l'operazione anticrimine e antidegrado in prima persona, ha annunciato che a breve nel suo territorio ne verranno organizzate altre a cui seguiranno importanti opere di riqualificazione urbana a Tor bella Monaca, a seguito delle quali verranno completamente smantellate le piazze di spaccio d droga di via dell'Archeologia. «Importanti investimenti per opere di riqualificazione, per un valore di circa 120 mln di euro, rischiano di essere rallentate dai clan che gestiscono il malaffare - spiega il Presidente Nicola Franco. I lavori che cominceranno a breve, mettono in “agitazione” gli spacciatori che non potranno più delinquere sotto le case popolari. In quella zona sono previste opere importanti che realizzeremo con i fondi del Pnrr gestiti dal Campidoglio e che prevedono anche di smantellare i piani terra dei fabbricati del “Ferro di Cavallo” dove realizzeremo locali commerciali e sociali».

