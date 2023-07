Ciampino, incendio di rifiuti all'interno di un impianto: fumo visibile da tutta Roma, vigili del fuoco a lavoro

Fumo e paura a Ciampino: molte squadre dei vigili del fuoco, diverse autobotti, un'autoscala e il carro schiuma, stanno intervenendo presso il Comune di Ciampino in Via Enzo Ferrari,105 per l'incendio di rifiuti di vario genere all'interno di un'impianto di smaltimento e stoccaggio. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo visibile da Roma e da tutti i Castelli Romani.

Sul posto la Polizia Locale di Ciampino che ha chiuso la strada per permettere gli interventi ai numerosi mezzi di soccorso insieme ad altre pattuglie delle forze dell'ordine. Il denso fumo sta creando molti problemi anche alla visibilità delle strade adiacenti, come via Appia Nuova.

Anche se per il momento non sono state chiuse. Ma la situazione è monitorata continuamente anche per la vicinanza dell'aeroporto di Ciampino è stata allertata la torre di controllo e la polizia di frontiera. Operazioni di spegnimento molto difficili e complesse (Sciurba)

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 10:12

