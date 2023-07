Controlli della polizia in borghese, arrestati un pusher albanese e un ricercato serbo

Due arresti, uno per spaccio di droga e l'altro per il cumulo di una pena residua da scontare in carcere, sono stati messi a segno dagli investigatori della polizia giudiziaria del VI distretto del Casilino. Il primo a finire in manette è stato un pusher albanese di 32 anni che è stato sorpreso dagli agenti con 44 dosi e 170 euro in contanti. L'uomo è stato bloccato dai poliziotti mentre veniva avvicinato da alcuni tossicodipendenti in via dell'Archeologia. L'altro arresto invece, ha riguardato un cittadino serbo, che era ricercato da mesi per la notifica di un ordine di arresto in carcere, dove dovrà scontare la pena residua di 2 anni, 4 mesi e 16 giorni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 10:39

