Roma, scontro tra auto e moto in via Tuscolana: muore 34enne

Ennesimo incidente mortale a Roma, il 54esimo dall'inizio dell'anno. Un uomo di 34 anni, Davide Nataletti, è morto nella serata di giovedì 12 maggio, in via Tuscolana, all'altezza di via Gela, a bordo della sua moto, modello Honda Hornet, dopo un tragico impatto contro una auto, una Ford Focus, guidata da un 36enne, anch'esso italiano. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.30

Dopo lo scontro, la corsa disperata in ospedale, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Il 34enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni dove è deceduto per le ferite riportate. Il conducente della vettura, un uomo italiano di 36 anni, è stato condotto all'ospedale Vannini per gli accertamenti di rito.

Sul posto pattuglie del VII Gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

