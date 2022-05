Roma, dipendente Unicredit muore in un incidente d'auto: ferito l'uomo che era con lei

Una donna romana di 57 anni, Maria Cristina Bartoloni, dipendente Unicredit, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un incidente mortale a Rieti, al chilometro 3 della strada 313 Ternana, nei pressi dell'incrocio con via dei Cavalli. La donna viaggiava in direzione Passo Corese a bordo di un'auto quando è stata travolta da un camion che procedeva verso Poggio Mirteto: il mezzo avrebbe invaso la corsia opposta, per cause in corso di accertamento.

La vittima non aveva figli. Con lei a bordo della vettura c'era il padre, rimasto ferito e trasportato in eliambulanza al Gemelli di Roma, mentre l'autista del camion è stato sottoposto ad alcol test e esami tossicologici. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri della stazione di Passo Corese, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 22:54

