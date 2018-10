Sciopero mezzi pubblici: traffico e code. Chiuse metro C, Roma-Lido e Roma-Viterbo

Oggi non sono attive le zone a traffico limitato diurne del centro di Roma e di Trastevere. Il transito è quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso: questa decisione è stata presa dall'amministrazione per agevolare la mobilità durante lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore che sta interessando la rete Atac. Sciopero che sta determinando anche la chiusura del tratto urbano Roma-Viterbo e una riduzione di corse sulla ferrovia Termini-Centocelle.



Trasporti, Atac ultima d'Europa: l'attesa media per un bus è di 20' È iniziato alle 8,30 lo sciopero del trasporto pubblico sulla rete Atac. Metro A e B sono attive con corse ridotte, mentre è chiusa la linea C e la ferrovia Roma Lido. Su bus e tram l'agenzia della Mobilità registra possibili riduzioni di corse. Traffico e rallentamenti in varie zone della città: da via Tiburtina a viale delle Terme di Caracalla, fino a Via Aurelia.Oggi non sono attive le zone a traffico limitato diurne del centro di Roma e di Trastevere. Il transito è quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso: questa decisione è stata presa dall'amministrazione per agevolare la mobilità durante lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore che sta interessando la rete Atac. Sciopero che sta determinando anche la chiusura del tratto urbano Roma-Viterbo e una riduzione di corse sulla ferrovia Termini-Centocelle.

#info #atac - SCIOPERO

- METRO A: Attiva con riduzioni di corse

- Metro B/B1: Attiva con riduzioni di corse

- Metro C: CHIIUSA#roma — infoatac (@InfoAtac) 12 ottobre 2018

#info #atac - SCIOPERO

- Ferrovia Roma/Lido: ultime partenze ore 8.25 da Colombo ore 8.30 da Porta San Paolo poi CHIUSURA #roma — infoatac (@InfoAtac) 12 ottobre 2018

Nell'annunciare la mobilitazione la sigla sindacale Cambia-menti M410 ieri su Facebook spiegava di scioperare «in nome della sicurezza degli autoferrotranvieri e di tutti i cittadini» e preannunciava un «sit-in in via Molise» davanti la sede del Mise «dalle 10 alle 13 dove abbiamo chiesto un incontro con il Ministro Di Maio». Un appuntamento rilanciato dai suoi social anche dalla sindacalista Micaela Quintavalle, la 'pasionarià dell'Atac licenziata di recente. Uno sciopero inizialmente proclamato sempre per oggi da altre sigle sindacali in Roma Tpl, realtà che gestisce bus periferici della Capitale, è stato scongiurato last minute dopo un incontro presso l'assessorato alla Mobilità