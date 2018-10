Trasporti, Atac ultima d'Europa: l'attesa media per un bus è di 20'

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con una tempistica media di 20 minuti a giorno per viaggio, i cittadini romani sono tra i più penalizzati d'Europa. È quanto emerge da una rilevazione di Moovit, l'app gratuita per il trasporto dei mezzi pubblici e lo stato del traffico.totalmente differente è la situazione negli altri Paesi: Berlino registra una media giornaliera di 10 minuti di attesa alla fermata; Madrid e Mosca 11 minuti; Parigi 12 minuti; Londra 13 minuti; Lisbona 14; Atene 18.Roma si piazza al terzultimo posto in classifica, superando soltanto Napoli, con 27 minuti di attesa, e Palermo e Catania, con 23 minuti. In pole position c'è invece Milano, con appena 11 minuti di attesa, seguita da Bologna e Genova, con 12 minuti. E se questa è l'attesa media registrata giornalmente, oggi a Roma non potrà che andare peggio, a causa dello sciopero del trasporto pubblico indetto per Atac dal sindacato Cambia-Menti M410.. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Revocato, invece, lo sciopero dei bus periferici della Roma Tpl, che saranno infatti regolarmente in servizio: i sindacati Cgil, Cisl e Uil, dopo un incontro con l'assessorato alla Città in movimento, hanno deciso di sospendere lo sciopero di 4 ore inizialmente previsto dalle 8.30 alle 12.30. I rappresentanti dei lavori, fa sapere il Campidoglio, hanno constatato il superamento delle criticità legate all'erogazione degli stipendi negli ultimi tre mesi e hanno mostrato ampia disponibilità all'apertura di un tavolo di trattativa aziendale a partire dal prossimo 18 ottobre. Sospesa anche l'agitazione di Cotral che era stata proclamata per oggi nel Lazio dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio: «Il servizio sarà regolare su tutta la rete Cotral», fa sapere l'azienda.