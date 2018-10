Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

: si fermeranno autobus, metro, e tram. Si prospetta un venerdì nero per i cittadini della Capitale che utilizzano i trasporti pubblici in vista dello sciopero indetto di Atac, Tpl e Cotral. Infatti tutti i mezzi di trasporto pubblici si fermeranno per 24 ore, fatte salve le fasce di garanziaLo sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacatoe per quello di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, indetto da Cgil, Cisl e Uil, che interesserà le linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl.Per quanto riguarda l'Atac, l'agitazione coinvolgerà. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.