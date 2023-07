Roma, la mancata potatura di via Colombo fa discutere. Bordoni (Lega): «È un pericolo, non si vedono i semafori»

di Redazione Web

«Il Comune intervenga immediatamente per mettere in sicurezza via Cristoforo Colombo dove, dopo diverse segnalazioni da parte di automobilisti e motociclisti, abbiamo riscontrato un problema oggettivo. La mancata potatura degli oleandri presenti nello spartitraffico impedisce, in alcuni tratti, la visibilità dei semafori e i rami sporgenti costituiscono un serio pericolo per i cittadini che tutti i giorni percorrono questa strada». Così in una nota il coordinatore regionale della Lega nel Lazio e consigliere capitolino Davide Bordoni.

«La mancata potatura è un pericolo»

«Stiamo parlando di una delle arterie principali della Capitale - aggiunge - che collega la città a Ostia per questo molto trafficata soprattutto nel periodo estivo. La Lega è in prima linea per riportare la sicurezza sulle nostre strade e come gruppo consiliare abbiamo già provveduto a segnalare la questione agli uffici competenti. Ora, mi auguro che il Campidoglio provveda in maniera urgente con la potatura degli oleandri per restituire la dovuta sicurezza stradale».

