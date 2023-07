Metro A chiusa tra Ottaviano-Battistini, attivi i bus sostitutivi: la rabbia sui social

di Redazione web

Metro A di Roma chiusa tra Ottaviano e Battistini oggi, sabato 22 luglio. Il servizio della metro A nella tratta Ottaviano-Battistini è stato momentaneamente sospeso e sostituito da bus a causa delle necessità di svolgere controlli sulle linee elettriche, che nei giorni scorsi hanno subito gravi inconvenienti a causa di un buco di alimentazione per ragioni non dipendenti da Atac. È quanto si legge in una nota, in cui si segnala che al momento i tecnici Atac stanno effettuando verifiche sugli impianti di linea e sulle sottostazioni elettriche di Cipro e Battistini.

#Atac Metro A, verifiche in corso su linee elettriche, stop temporaneo servizio Ottaviano-Battistini. Bus sostitutivi — Roma Mobilità (@romamobilita) July 22, 2023

Buongiorno e anche oggi la grande linea ATAC ha problemi alle 6.30 di mattina allucinante questo servizio fa pienamente schifo. ATAC la VERGOGNA di Roma insieme a GUALTIERI e a tutti i DIRIGENTI — fabiola (@fabiola52862514) July 22, 2023

Metro A chiusa, la protesta

La chiusura della linea A sulla tratta Ottaviano-Battistini ha provocato la rabbia degli utenti, che hanno mostrato il loro disagio sui social.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 07:59

