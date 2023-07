Topi rosicchiano la fibra ottica e lasciano 150 uffici in zona San Pietro senza connessione: hanno mangiato 300 metri di cavo

di Redazione web

Topi ghiotti di fibra ottica che hanno rosicchiato 300 metri di cavi e lasciato circa 150 uffici nella zona di San Pietro, a Roma, senza connessione internet e telefono, tra cui la sede nazionale del Csi, il Centro sportivo italiano. Di questi tempi un problema non da poco che secondo gli operatori di rete divrebbe risolversi entro lunedì 24 luglio.

Aziende ko

Dunque lavoro ko per centinaia di persone e decine di aziende, tra cui molti hotel, a causa della passione dei roditori per i cavi in fibra. Il problema persiste da diversi giorni, ma solo venerdì 21 luglio sono iniziati i lavori di ripristino, ma fino a lunedì - sperano in tanti - lavorare o connettersi sarà molto difficile, e chi ha assoluta necessità di usare computer e altri device smart, è costretto ad usare il proprio cellulare con gli hotspot personali ma l'operatività è molto rallentata. E nella stessa area c'è anche l'ospedale Santo Spirito.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 15:06

