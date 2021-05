Roma, perde il controllo della moto e si schianta: Alessandro muore a 37 anni

Ha perso il controllo della sua moto, per motivi ancora da accertare, e si è schiantato in strada. È morto così un 37enne, nella notte tra venerdì e sabato, in provincia di Roma.

Alessandro Pomante, questo il nome della vittima, è morto dopo essersi schiantato in sella al suo T-Max in via Settevene Palo, ad Anguillara Sabazia. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi o persone. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche una ambulanza del 118 i cui operatori non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. La salma è stata affidata ai familiari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 12:11

