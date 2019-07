di Marco Esposito

Martedì 23 Luglio 2019, 15:18

Paura sulla, all'altezza del ponte pedonale di Villa Pamphili. Erano circa le 11.30 di oggi,, quando un automobilista si è visto lanciare addosso uni. Il masso ha danneggiato pesantemente l'Audi A4 del guidatore, sfondando il parabrezza e il tetto. C'è un identikit dell'autore del folle gesto, si tratterebbe di un ragazzo di razza bianca sui 30 anni con una maglietta rossa, e un tatuaggio sulla mano, tra il pollice e l'indice. A fornire questi dettagli è stato un ragazzo che faceva footing nel parco: «L'ho visto aggirarsi per la villa con quel mattone in mano e mi sono chiesto anche cosa volesse fare. Poi - continua - ho visto i carabinieri e l'auto distrutta e ho ricollegato il fatto».Ora gli inquirenti stanno vagliando le immagini delle telecamere circostanti per cercare di individuare l'autore del folle gesto.