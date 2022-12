Roma, morto "Gigi" Caramico, storico barbiere dell'Alberone: aveva 92 anni

L'Alberone perde un pezzo di storia. È morto Luigi Caramico, storico barbiere del quartiere romano. Aveva 92 anni. Per tutti, clienti e famigliari, era semplicemente "Gigi". Una vita dietro allo sgabello, con forbice e pettine in mano. Ha tagliato i capelli all'Appio-Latino per oltre 70 anni. Prima a piazza Lazzaro Papi, poi pochi metri più in su, in via Gino Capponi. Figlio d'arte, ha tramandato il mestiere a suo figlio Augusto e a suo nipote Yuri, che adesso terranno viva la tradizione di famiglia centenaria.

È sempre rimasto nel salone che ha aperto con fatica negli anni Cinquanta, "Immagine", anche quando ha appeso gli strumenti al chiodo per lasciare spazio alle nuove generazioni. Ha vegliato su di loro, ha dispensato consigli e sorrisi. Lo conoscevano tutti in zona, ha tagliato i capelli a chiunque. Si è fatto volere bene. «Gigi, mi hai visto crescere e sono passati 36 anni. Oltre a tagliarmi i capelli, sei stato il primo a farmi anche la barba. Ti porterò sempre nel cuore», ha scritto un cliente affezionato sui social. E come lui tanti altri. Venerdì l'ultimo saluto, tra commozione e abbracci. Mancherà a tutti.

