Incidente in moto sul Muro Torto, medico di 30 anni muore dopo il turno in ospedale: Federico si è schiantato alla 'curva maledetta'

Un incidente in moto sul Muro Torto a Roma, è costato la vita a Federico Urilli. Il medico specializzando dell'Umberto I aveva 30 anni ed era originario di Tivoli. Lo schianto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo un turno di lavoro al policlinico.

L'incidente

Federico Urilli si trovava a bordo della sua moto Bmw all'una della notte, tra mercoledì e giovedì. Secondo una prima ricostruzione da parte dei vigili di Roma Capitale, avrebbe perso il controllo della due ruote in velocità mentre viaggiava in direzione di piazzale Flaminio, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato per la forte pioggia. L'urto è stato mortale e il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La carambola al termine della curva «maledetta», scrive Il Messaggero, la stessa in cui già in passato si erano verificati altri gravi incidenti. Federico è stato sbalzato a terra all'altezza di viale del Galoppatoio.

Chi era Federico Urilli

Sempre sorridente nelle foto postate sui social, molto conosciuto a Tivoli per il suo attivismo sociale. La morte di Federico Urilli è uno choc per tutta la comunità che lo conosceva. Recentemente era rientrato da un viaggio di scambio professionale organizzato dal Rotary club nello Swaziland, piccolo Stato dell'Africa meridionale. «Federico era stato lì come medico e i bambini lo adoravano», ricordano alcuni amici. In una foto sul suo profilo Facebook, si vedono i bimbi saltargli letteralmente addosso per correre ad abbracciarlo. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo «tifosissimo della Roma» che aveva sempre un unico desiderio: «Strappare sorrisi». Nel 2018/19 aveva guidato il Rotaract Tivoli, l'articolazione giovanile del club, dando il via a una raccolta fondi annuale per una casa famiglia di Marcellina. Solo pochi giorni fa, aveva compiuto e festeggiato i suoi 30 anni con gli amici più cari.

