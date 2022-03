Roma choc, il 17enne violentato insieme alla mamma. I due tunisini: «È sabato sera, volevamo divertirci»

La donna violentata insieme al figlio nella periferia di Roma nella notte tra sabato e domenica racconta dettagli agghiaccianti dell'orrore subito. Gli aguzzini completamente ubriachi, due minori di 16 e 17 anni ospiti di un centro di accoglienza, l'avrebbero costretta a preparare loro da mangiare dopo lo stupro. «Dopo che mi hanno violentata hanno voluto mangiare: gli ho dovuto fare un toast al prosciutto cotto». Le violenze sono state trasmesse in diretta Facebook e ai poliziotti subito dopo l'arresto è stato detto: «È sabato sera, volevamo solo divertirci».

In casa si trovavano anche la figlia di 13 anni e un'amica, ma non sono state toccate. Non è andata così al figlio 17enne della donna più volte abusato: lo avevano avvicinato con la scusa di una sigaretta per poi puntargli un coltello alla gola e spingerlo ad appartarsi con loro. Il giovane è stato poi costretto a portare i suoi aggressori a casa.

«È stato un incubo, un film dell’orrore - ha detto la donna agli agenti - gli ho detto, prendete quello che volete. Gli ho dato 250 euro in contanti, cercavano un Rolex, ma ce l’aveva mio marito che era a Milano». È stata la madre a chiamare la polizia e a denunciare aiutando a individuare i colpevoli. I poliziotti hanno bloccato la macchina, e arrestato i due violentatori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 12:56

