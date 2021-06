Roma, Maria Grazia muore a 27 anni dopo un'operazione. La famiglia: «Aveva lesioni all'utero e le hanno prescritto i fermenti lattici»

Doveva essere una banale operazione da day hospital. Quindici, 20 minuti di operazione per poi essere dimessa poco dopo. Maria Grazia Di Domenico, invece è morta. La 27enne non è più tornata a casa. E' morta sul tavolo operatorio di una clinica di Roma, dove era arrivata lo scorso 17 maggio per un intervento di conizzazione cervicale dell'utero.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul caso per omicidio colposo. Si cerca di far luce su quanto possa essere accaduto nella clinica e di accertare le responsabilità eventuali. Capire che cosa abbia ucciso Maria Grazia è l'obiettivo che si sono posti in procura.

Maria Grazia era originaria di Salerno, ma da tempo residente a Roma. Era una consulente software in un'azienda e il prossimo 11 settembre si sarebbe sposata. La sua morte ha gettato nella disperazione una famiglia che non riesce a spiegarsi come sia possibile.

Stando a quanto dichiarato dalla famiglia che ha presentato la denuncia, Maria Grazia avrebbe iniziato a stare male subito dopo l'operazione lamentando forti dolore all'addome e vomito che hanno spinto i medici a trattenerla in osservazione senza, però, allarmarsi: «I sanitari rassicuravano i familiari circa le condizioni fisiche - spiegano gli avvocati della famiglia - ipotizzando come possibili cause dei dolori una possibile allergia all'antibiotico o a una banale influenza intestinale. Le hanno prescritto quindi dei fermenti lattici».

Dopo tre giorni di dolori acuti, quando è salita la febbre, è suonato il primo campanello d'allarme anche per il personale sanitario della clinica, e nel giro di poche ore, via via che il quadro clinico si aggravava, è stato deciso il trasferimento d'urgenza all’ospedale San Pietro di Roma, dove le è stato diagnosticato un'addome acuto per sospetta lesione uterina con conseguente choc settico e peritonite.

