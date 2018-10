Come era nelle previsioni, situazione critica sulla costa del litorale romano a causa della forte mareggiata in corso da diverse ore. Gli scenari più difficili ad Ostia e a Fregene sud, ed al confine con Focene, da tempo alle prese con un grave fenomeno erosivo. Alcuni stabilimenti balneari sono circondati dalle onde ed in alcuni casi l'acqua ha superato le barriere allestite dai concessionari. Tanti i rifiuti, di ogni tipo, che la mareggiata sta trascinando sugli arenili. Nel frattempo, per il forte vento, a Fiumicino sono cadute alcune paline segnaletiche.

Un albero è caduto su un'auto vicino Roma ferendo il conducente. È accaduto all'alba a Valmontone. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. L'uomo di 44 anni, rimasto lievemente ferito, è stato medicato in ospedale. Il pino nella caduta ha colpito il cofano della macchina in transito.

. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per il Lazio e già dalle prime ore del mattino si sono riscontrati disagi. Nei pressi dell'Arco di Costantino è stato segnalato un ramo pericolante. L'area p stata recintata e i Carabinieri della Compagnia Roma Centro sono arrivati sul posto.Il pericolo è stato segnalato alla Polizia Locale e richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.Da questa mattina sono già 150 gli interventi dei vigili del fuoco: a causa dei forti venti si registrano cadute di tegole dai tetti, alberi e rami pericolanti, insegne pubblicitarie. Secondo gli esperti, sono cinque le zone a rischio allagamenti nella Capitale. In particolare si segnalano alberi caduti a piazza Malatesta, in via dell'Arco di Travertino e nella notte nel quartiere Appio, su viale Metronio.