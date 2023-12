Entra con l'auto nella stazione della metro B: la macchina resta incastrata sulle scale del sottopassaggio

di Redazione Web

Una corsa contro il tempo per andare a lavoro o la mancanza di parcheggio nei dintorni? Non si conoscono ancora i motivi di quanto accaduto questa mattina, venerdì 15 dicembre, quando un conducente ha lasciato la propria macchina all'entrata della stazione metro B della Magliana.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Eur e il personale Atac. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

La foto sui social

La macchina, così come si vede nello scatto postato sul gruppo Facebook del Comitato dei pendolari - Il Trenino, è rimasta incastrata nelle scale del sottopassaggio che affaccia in piazzale di Val Fiorita.

L'incidente di questa mattina non è così insolito in zona Magliana. Sembrerebbe, così come confermano alcuni cittadini del quartiere sotto il post, che non sia la prima volta che accade.

Le reazioni degli utenti

Sotto lo scatto, l'utente che l'ha pubblicato scrive: «Non posso non pubblicare… Sotto passo pedonale che porta al parcheggio esterno di Magliana». Diversi i commenti di altri utenti che hanno ironizzato sulla vicenda: «Trovare parcheggio a quella stazione, è spesso un impiccio» o «Dopo i parcheggi sulle strisce pedonali arrivano i parcheggi sulle scale».

Un altro utente, invece, sospetta di qualcuno in particolare: «L'ho vista in più di un'occasione quella macchina. Questa nuova modalità, però, mi è nuova! Forse appartiene a qualche anima che lavora per la "sicurezza" lì in stazione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 15:04

