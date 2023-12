Turista derubato di 14mila euro in metro: insegue e cattura la ladra, ma recupera solo poche banconote

di Redazione web

Doccia fredda per facoltoso turista che pensava di avere rimediato alla disattenzione costa 14mila euro in contanti. L'uomo, proveniente dall'Azerbaijan, è stato borseggiato mentre stava usando le scale mobili dopo essere uscito da un vagone alla fermata Centrale della metro. Gli avevano detto della piaga dei borseggi, ma non era bastato: una 21enna romena già nota alle forze dell'ordine per questi furti con destrezza, era riuscita a sfilargli un borsello che conteneva 14mila euro in contanti.

È accaduto intorno alle 15 di venerdì: il turista si è però accorto in extremis della fuga della giovane e l'ha inseguita nel mezzanino fino a bloccarla in attesa dell'arrivo del personale dell'Atm e poi della Polizia. La ladra aveva addosso 1.400 euro, ma del rimanente contante, probabilmente scambiato con una complice che nel frattempo si era dileguata, nessuna traccia. L'uomo sarebbe stato in grado di dimostrare di avere posseduto quella forte somma in contanti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 13:38

