Valentina Vignali, sfogo sui social: «Un ladro mi ha rubato il portafoglio in metro»

Valentina Vignali viene derubata in metro a Milano, e si sfoga sui social. «Sono in metro e mi hanno appena rubato il portafogli, ma mi viene da ridere perché dentro c'erano 8 euro in monete», lo sfogo della cestista su Instagram è apparso questo sabato pomeriggio, il video è stato girato che era ancora in metropolitana.

Valentina Vignali, il furto in metro a Milano

«Alla fermata Loreto (dovevo fare due fermate per arrivare a Centrale) un tipo mi spinge, si chiudono le porte, questo esce. Io già nel mio cervello lo sapevo e ho detto 'ok, mi ha fatto il portafogli'. Apro la borsa e, infatti, il portafogli non c'è più», ha spiegato la Vignali.

Poi lancia un appello al ladro: «Stic***, bro, tieniti il portafogli, mi serve la patente.

Nel portafoglio non c'erano cose di valore materiale, a parte i documenti che si possono sempre rifare, ma c'erano degli oggetti che per la Vignali avevano un vaore affettivo: «Dentro c'era una foto di mio nonno che non c'è più, un bracciale di perline con il nome di una mia amica di quando andavo a scuola che avevamo fatto al mare, il mio vecchio piercing dietro al collo e altre piccole cose di cui non si può stimare il valore. V***c»

Non è l'unica celebrità ad aver subito un furto oggi a Milano, la cantante Levante ha subito l'ennesimo furto dell'auto.

