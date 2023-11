Levante denuncia il quarto furto d'auto: «Il ladro sarà innamorato di me...»

di Tommaso Cometti

La cantante Levante, tramite il suo profilo Instagram, si è sfogata ironicamente per denunciare l'ennesimo furto della sua auto a Milano: «Il quarto furto di macchina come lo chiamiamo? Secondo me il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione». La 36enne ha raccontato la sua disavventura, incredula. Alla fine, però, la vettura è stata ritrovata.

Il furto

La cantautrice ha esorditodicendo: «La scena in questura è sempre la stessa: ancora qua, per la macchina? Non è sempre la stessa, perché al terzo furto l'hanno ritrovata a Benevento, quindi non era comodo andare a riconoscerla; mi aspetto da un momento all'altro che mi chiamino: 'signora, è a Cinisello Balsamo'».

Poche ore dopo la denuncia, l'auto è stata ritrovata e Levante ha prontamente aggiornato i suoi follower: «Mi sono sbagliata di qualche chilometro, non è a Cinisello Balsamo, è a Baggio». Nonostante i continui furti della sua auto, Levante ha continuato ad affrontare la vicenda con la massima caldo, concedendosi una battuta finale: «Dal ladro mi aspetto un messaggio d’amore, come minimo».

