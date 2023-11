Flavio Briatore derubato a Milano: «Extracomunitario ha aperto la portiera dell'auto ed è fuggito in monopattino col mio zainetto». Poi l'appello al sindaco Sala

di Redazione web

Flavio Briatore è stato derubato a Milano. L'imprenditore ha denunciato l'accaduto sui social spiegando quanto gli è accaduto alle 11 del mattino, in via Cordusio, in pieno centro, nella città lombarda. Il tentato furto da parte di un «ragazzo extracomunitario» e poi il risvolto inatteso: «Milano città sicura o non sicura? Sentite cosa mi è successo». Scopriamo insieme cosa ha rivelato Flavio Briatore.

Briatore e il figlio Nathan Falco a Dubai, la foto nel deserto scatena gli hater: «Antipatici». L'imprenditore: rosiconi

Il tentato furto

«Sentite questa storia: cosa è successo a me, in via Cordusio, zona piazza Affari - ha raccontato in un video su Instagram Flavio Briatore -. Il mio autista mi stava aspettando, è sceso dalla macchina, lui era al telefono, quando è arrivato, sul monopattino, un extracomunitario. Il ragazzo ha aperto la portiera, ha preso lo zainetto ed è fuggito. L'autista se n'è accorto, ma intanto il ragazzo aveva un vantaggio di cinque o sei metri. Per fortuna nella zona c'era un capitano della Guardia di Finanza, lì per altri motivi, ha visto la scena, ha corso e l'ha bloccato. Ha recuperato il mio zainetto. Sarò sempre riconsocente a questo militare: Grazie Mille!»

L'appello al sindaco Sala

«Secondo voi non è da matti che in via Cordusio - ha proseguito l'imprenditore -, alle 11 del mattino, hai la gente che ti viene a rubare in macchina fregandosene che hai l'autista ad un metro di distanza? Se non c'era il capitano della guardia di finanza avevo perso tutto. Avrei dovuto rinunciare al viaggio di domani, perché c'era il mio passaporto. Questo vale anche per il sindaco Sala che dice è tutto sotto controllo: non c'è nulla sotto controllo. Milano è una città pericolosa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA