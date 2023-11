Elisabetta Gregoraci, con figlio e autista a Dubai. Pranzi in spiaggia e alberghi di lusso: «Ma paga Flavio Briatore?»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci prende il sole a novembre? Sì, ma a Dubai. La showgirl e conduttrice di origini calabresi, infatti, è volata nella città degli Emirati Arabi per trascorrere i giorni di festa con il figlio Nathan Falco e con il suo, ormai noto autista, Elias. Con loro, infatti, il pranzo al mare per poi dedicarsi ad un'abbronzatura fuori stagione alla quale la conduttrice non ha intenzione di rinunciare. Li raggiungerà anche Flavio Bratore? Sembrerebbe di sì, ma scopriamo insieme perché.

Briatore e il figlio Nathan Falco a Dubai, la foto nel deserto scatena gli hater: «Antipatici». L'imprenditore: rosiconi

«Pranzi a confronto»

Famosa è la passione che Elisabetta Gregoraci possiede per la cucina e il buon cibo. Così, anche a Dubai, non rinuncia a togliersi qualche sfizio. Mentre il figlio Nathan Falco Briatore mangia un hamburger con patatine e l'autista, quella che sembra un'insalata mista con riso e verdure, la showgirl sceglie sua maestà: la pizza Margherita. I fan, però, hanno subito lanciato qualche commento al vetriolo sottolineando che, presumibilmente, a pagare il tutto, sia l'ex marito e papà del figlio, Flavio Briatore.

Flavio Briatore a Dubai?

L'imprenditore e dirigente sportivo sembra essere in ottimi rapporti con la sua ex moglie e mamma di suo figlio.

