Sciopero trasporti di venerdì 15 dicembre: metro e bus a rischio. Da Roma a Milano, cosa sta succedendo nelle grandi città

di Redazione web

Oggi i mezzi pubblici si fermano per quattro ore dalle 9 alle 13. Ma nelle grandi città, oltre all'astensione, c'è il rischio dei cosiddetti bus lumaca, ossia con i mezzi in strada guidati a rilento per tutto il giorno. I sindacati di base Usb Lavoro Privato, Cobas e Cub Trasporti avevano, infatti, proclamato uno sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico locale, dopo che lo stesso sciopero era stato indetto per il 27 novembre scorso, ma in seguito alla precettazione di Salvini anche in quell'occasione, i sindacati lo avevano posticipato al 15 dicembre, solo per vederselo nuovamente sforbiciato dal vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Lo stop è stato proclamato per chiedere aumenti salariali, la riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 39 ore a 35 e per innalzare e adeguare la sicurezza nel comparto.

Coinvolte numerose località, tra cui Roma, Napoli e Milano, città quest'ultima in cui i dipendenti dell'Atm, la municipalizzata che gestisce il trasporto locale, sciopereranno dalle 9 alle 13. Stessi orari anche nella capitale, dove a incrociare le braccia saranno i lavoratori di Atac e Roma Tpl.

Roma, stop Metro A e C

A causa dello sciopero del trasporto pubblico locale a Roma è stop per la Metro A e C fino alle 13. Le due linee, infatti, hanno effettuato le ultime corse alle 9. Le linee Metro B e B1 invece proseguono il servizio. Possibili riduzioni o interruzioni fino alle 13 per bus, filobus e tram. Lo comunica Atac su X (ex Twitter).

A Roma Atac ha annunciato che non saranno garantite le corse dalle 9.00 alle ore 12.59, mentre nella restante parte della giornata il servizio dovrebbe essere regolare. Lo sciopero riguarderà anche i mezzi di Roma Tpl e Cotral. Il rischio nella Capitale è che la giornata prosegua con uno sciopero bianco attuato attraverso regolarmente in strada ma condotti a bassissima velocità.

A Milano si ferma la M3, aperte le altre linee della metropolitana

Nel capoluogo lombardo si ferma la M3, la linea gialla. «Restano aperte le altre linee della metropolitana - ha precisato l'Atm, l'azienda del trasporto pubblico - e i mezzi di superficie saranno in servizio». Anche per via del traffico più intenso del solito i tempi di attesa e di percorrenza potrebbero essere però superiori a quelli normali. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee di Atm dalle 9 alle 13. A rischio nelle stesse ore anche il servizio della funicolare Como-Brunate.

Napoli, regolare linea 1 metro. Stop alle funicolari

Linea 1 della metro regolare, stop per le Funicolari, ridotto il servizio per le linee di superfice. Questa la situazione dei mezzi Anm, l'Azienda napoletana mobilità, in conseguenza dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato dall'Usb che parla, in una nota, di «fortissima adesione» alla mobilitazione. La Usb sarà in presidio davanti al Comune di Napoli questa mattina «per rappresentare alla proprietà le ragioni dei lavoratori Anm, chiedere maggiori finanziamenti per il trasporto pubblico locale e denunciare l'attacco al diritto di sciopero messo in atto in queste settimane dal governo Meloni». Nessuna ripercussione per l'Eav, l'holding regionale dei trasporti che raggruppa tra le altre Circumvesuviana e Circumflegrea dove i servizi ferroviari e su gomma sono regolarmente in funzione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 10:34

