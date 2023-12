Sciopero trasporti venerdì 15 dicembre, Salvini firma l'ordinanza di precettazione: «Lo stop sarà di 4 ore e non di 24»

Nuovo sciopero dei trasporti pubblici locali, venerdì15 dicembre e nuovo intervento del vicepremier e ministro Matteo Salvini firma la precettazione dei lavoratori. «Ho firmato per evitare lo sciopero di 24 ore del del trasporto pubblico che avrebbe paralizzato l'Italia venerdì prossimo». Lo afferma in un video postato su Instagram. «Il diritto allo sciopero - aggiunge Salvini - per chiedere salari più adeguati non si tocca, ma di quattro ore e non di 24 ore perché, nel penultimo venerdì di lavoro prima di Natale, bloccare il Paese sarebbe stata una follia. Quindi ho il diritto, anzi il dovere garantire la mobilità e l'utilizzo dei mezzi pubblici a 20 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani e sono orgoglioso di averlo fatto».

Questa volta sono i sindacati di base ad aver proclamato 24 ore di astensione dal lavoro e, fallito un tentativo di mediazione al ministero, tirano comunque dritto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 22:46

