Roma, caos sulla Metro B: linea ferma per 4 ore. «Colpa di un sabotaggio alla centrale elettrica»

La Metro B si è fermata per 4 ore e nel momento peggiore della giornata: l'ora di punta del rientro dei pendolari a casa. Nella giornata di giovedì 17 febbraio il blocco della linea ha mandato in tilt i collegamenti della città di Roma. Il tutto a causa di un sabotaggio. Ignoti hanno disattivato la centralina elettrica che alimenta la tratta da Laurentina a Piramide. Un atto doloso documentato da un intervento tecnico che poteva essere effettuato solo da chi conosce la funzione di quell’impianto, che si trova lungo i binari, distante dalla banchina.

Secondo quanto raccontato da Canale10, le quattro ore di caos sulla Metro B di Roma sono dovute a un sabotaggio che ha, di fatto chiuso il circuito elettrico e bloccato la manopola con un lucchetto. Nessun guasto tecnico, dunque, o nessun problema alla mancata manutenzione. Lo stop che ha creato enorme disagio ai viaggiatori è dovuto a un atto doloso.

Dalle ore 18:00 alle ore 22:00 la Metro B si è fermata e gli addetti alla sicurezza dell’azienda di trasporto pubblico, nel fare le indagini riguardo all’improvviso blocco dell’energia elettrica lungo la tratta da Laurentina a Piramide, solo in tarda serata hanno scoperto che la causa era un atto di sabotaggio.

In una centralina elettrica posizionata lungo i binari in un punto non distante dalla stazione Eur Magliana, ignoti hanno abbassato la manopola dell’erogazione e hanno posizionato un lucchetto che ne impediva il riposizionamento. Un intervento tecnico mirato, dunque, non frutto di un qualsiasi sprovveduto ma di chi ben conosce il funzionamento della Metro B e dell’esistenza di quella centralina strategica per il traffico. In un punto, peraltro, interdetto ai passeggeri.

È subito partita la denuncia alle autorità di polizia. E, adesso, sul fatto indaga la Digos, dopo aver acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interno alla linea, ma anche di quelli esterni a ridosso del tratto in cui è avvenuto il sabotaggio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 11:15

