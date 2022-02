Roma, incendio in un appartamento nella notte: i vigili del fuoco salvano due persone

Roma, paura ai Parioli per un incendio che ha completamente distrutto l'appartamento da cui era partito il rogo e anche quello al piano sottostante.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 3.30 della scorsa notte a largo Messico, dove è andato a fuoco un appartamento al quarto piano di una palazzina. Giunti con diversi mezzi, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare due persone. L'appartamento, completamente distrutto dalle fiamme, è inagibile come pure l'abitazione sottostante nella palazzina composta complessivamente da sette piani. Sono ora in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 09:49

