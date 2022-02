Ostia, in corso lo sgombero di case occupate dal clan Spada Di Silvio

Alloggi Ater, alcuni occupati abusivamente da esponenti della famiglia De Silvio e Spada, sono in fase di sgombero ad Ostia. L'intervento di oggi, che è in corso dalle 6:30, è stato deciso in seno al Comitato ordine e sicurezza pubblica coordinato dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi.

Stamattina ad essere liberato è un appartamento di Ostia, in via della Martinica 35, occupato abusivamente da F. D. S. è da sua madre, G. S. Che, in realtà, risultano residenti nel condominio di via Fasan. Sul posto gli uomini della polizia di stato, dei carabinieri e della polizia locale

